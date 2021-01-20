Modx - добавить контактную форму на страницу

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки265 просмотров
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Доброе утро. 

нужно срочно подключить контактную форму и добавить пару модальных окон с ней. 

MODX
3 года назад
sorochan
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$12
1 день
Хороший исполнитель. Задача выполнена быстро и качественно, рекомендую к сотрудничеству!
Всё прошло отлично, рекомендую к сотрудничеству!