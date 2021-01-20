Доработка плагина форм Wordpress

$68
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки1416 просмотров
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Доброго дня!

Необходимо доработать плагин создания форм в соответствии с ТЗ.

90% работы - это Javascript.

Работа не для новичков.

Срок сдачи проекта 3-4 дня.

WordPress
3 года назад
aleksei_kostiuk
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
illia_pruskii_
Илья 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$90
4 дня
Илья полностью справился с тяжелейшей задачей. Нужно было доработать очень сложный плагин создания форм. Все неточности и баги устранил. Рекомендую Илью!
Отличный заказчик, четко сформулирована задача, оплата без задержек, всем рекомендую!