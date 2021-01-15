Конфигурация Wordpress для новостной сайта с нуля

Здравствуйте! Планирую запустить новостной сайт/блог “обо всем” под англоязычную аудиторию. Нужен разработчик который настроит Wordpress, подберет и установит настроит плагины, поможет в подборе и подгонке темы, проведет настройку страниц и т.п.

Что нужно подобрать/установить/настроить:

SEO плагины/патчи. Наиболее важная часть. Сайт должен быть максимально оптимизирован для поисковых систем.

Плагины/патчи/настройки безопасности.

Плагины/патчи/настройки для скорости загрузки сайта. Google Pagespeed должен быть на высоте.

Помощь в подборе подходящей темы (возможно платной) которая будет выглядеть максимально просто и привлекательно. Также она должна отвечать вышеперечисленным параметрам.

Настройка и подгонка внешнего вида сайта/темы - подбор и расстановка виджетов, настройка меню и т.д.

Настройка плагинов/виджетов для контекстной рекламы.

Настройка куки нотисов (GDPR)

Настройка плагинов по лайкам-дислайкам статей, и шаринга в соцсети

Настройка кросспостинга в соц. сети (твиттер, фейсбук)

Настройка формы обратной связи и функционала/плагина “пожаловаться на новость”

Запуск веб сайта в лайв: общие рекомендации, помощь в настройке счетчиков (Google аналитики итп), добавление в поисковые системы и т.п.

Интересует приблизительная оценка стоимости работ и сроков. Также буду рад вопросам которые по вашему мнению нужно будет обговорить/решить до начала. Оставляйте свои контакты для предварительного обсуждения, что будет плюсом.

Если все будет реализовано хорошо то имеется еще пара-тройка проектов - буду рад дальнейшему сотрудничеству.