Доброе утро. нужно срочно подключить контактную форму и добавить пару модальных окон с ней.
Конфигурация Wordpress для новостной сайта с нуля
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Здравствуйте! Планирую запустить новостной сайт/блог “обо всем” под англоязычную аудиторию. Нужен разработчик который настроит Wordpress, подберет и установит настроит плагины, поможет в подборе и подгонке темы, проведет настройку страниц и т.п.
Что нужно подобрать/установить/настроить:
- SEO плагины/патчи. Наиболее важная часть. Сайт должен быть максимально оптимизирован для поисковых систем.
- Плагины/патчи/настройки безопасности.
- Плагины/патчи/настройки для скорости загрузки сайта. Google Pagespeed должен быть на высоте.
- Помощь в подборе подходящей темы (возможно платной) которая будет выглядеть максимально просто и привлекательно. Также она должна отвечать вышеперечисленным параметрам.
- Настройка и подгонка внешнего вида сайта/темы - подбор и расстановка виджетов, настройка меню и т.д.
- Настройка плагинов/виджетов для контекстной рекламы.
- Настройка куки нотисов (GDPR)
- Настройка плагинов по лайкам-дислайкам статей, и шаринга в соцсети
- Настройка кросспостинга в соц. сети (твиттер, фейсбук)
- Настройка формы обратной связи и функционала/плагина “пожаловаться на новость”
- Запуск веб сайта в лайв: общие рекомендации, помощь в настройке счетчиков (Google аналитики итп), добавление в поисковые системы и т.п.
Если все будет реализовано хорошо то имеется еще пара-тройка проектов - буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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