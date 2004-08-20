Hetzner + Drupal отладка скорости работы

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1406 просмотров
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После недавних изменений на сайте упала скорость загрузки страниц при редактировании материалов в админке. 

Необходимо отладить работу сайта, а именно скорость загрузки в админке.

причина в неотлаженном скрипте каком то который появился недавно

Необходимо определить скрипт и отладить 

Drupal
3 года назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад