Hetzner + Drupal отладка скорости работы

Добрый день нужно натянуть блоги на вордпресс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
После недавних изменений на сайте упала скорость загрузки страниц при редактировании материалов в админке.
Необходимо отладить работу сайта, а именно скорость загрузки в админке.
причина в неотлаженном скрипте каком то который появился недавно
Необходимо определить скрипт и отладить
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