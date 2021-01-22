Доработки сайта на Битрикс

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки1058 просмотров
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ТЗ https://docs.google.com/document/d/19nShUOdU1nd_DsgAr87JdCJKvIccR8HViWo918F5H9o/edit?usp=sharing

На данный момент требуется реализовать 1, 4, 5, 11, 12 пункты

3 года назад
booozzone
Артем 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
declanbartowski
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$135
5 дней
Не первый раз обращаюсь к Павлу, сотрудничеством полностью доволен.
Отличное ТЗ. Быстрая проверка