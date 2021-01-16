Перевести сайт WordPress на DLE

Нужно перевести старый HTML сайт на любой движок для возможности добавления контента через админку. Сайт - http://dom-europa.ru/ Фронт можно оставить какой есть или перевести на Bootstrap с сохранением текущего дизайна.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевести БД сайта WordPress на DLE 12.0 (UTF)
Просьба указать сумму отдельно за конвертацию БД и отдельно за адаптацию шаблона
пациент - ladycaramelka.ru
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