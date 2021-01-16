Перевести сайт WordPress на DLE

Есть сайт krutoplan.ru. Нужно перенести информацию с этого на http://t1.krutoplan.ru/ (текст и страницы). Потом развернуть (перенести) на основной домен с http://t1.krutoplan.ru/ на krutoplan.ru. Развернуть новый сайт на готовом шаблоне http://t1.krutoplan.ru с данными с сайта krutoplan.ru. Сайт должен быть полностью как ...