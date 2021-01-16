Нужно перевести старый HTML сайт на любой движок для возможности добавления контента через админку. Сайт - http://dom-europa.ru/ Фронт можно оставить какой есть или перевести на Bootstrap с сохранением текущего дизайна.
Создание интерактивной схемы здания для сайта на WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать интерактивный план - схему этажей торгового-офисного здания.
Для дальнейшего размещения на сайте на WordPress.
Примеры:
http://www.nk-citymall.ru/about/scheme/
Возможно использование одного из плагинов для WP:
Image Map Pro или Mapplic.
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