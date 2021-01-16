Создание интерактивной схемы здания для сайта на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок1141 просмотр
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Необходимо создать интерактивный план - схему этажей торгового-офисного здания.

Для дальнейшего размещения на сайте на WordPress.

Примеры:

http://sibmoll.ru/map/

http://www.nk-citymall.ru/about/scheme/

https://afimall.ru/floors-map

Возможно использование одного из плагинов для WP:

Image Map Pro или Mapplic.

WordPress
3 года назад
esign-sites
Мария 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад