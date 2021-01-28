Figma &#8594; WP CMS мультиязычный на разных доменах

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок656 просмотров
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https://www.figma.com/proto/9kCefgW59I3l0oq1MvGROm/Prorab?node-id=36%3A12&scaling=scale-down-width

prorab.ee (русскоязычная версия)

korrus.ee (эстонский)

Название URL страниц взять отсюда: prorab.ee

Проставить редиректы c prorab.ee/eekorrus.ee/ee на новые страницы

Вёрстка responsive

Возможность менять контент из админки сайта

Логотип не кликабельный

Оптимизировать все изображения

Перенести мета теги с старого на новый сайт через плагин Yoast SEO или All in One

Таблицы сделать такими же:

https://drive.google.com/file/d/1FIy_BLAImSwqhi8thnu85nntnfdXo-SB/view?usp=sharing

Недостающие иллюстрации: https://drive.google.com/drive/folders/1aPlUTno-kR07-l857BUGMPFnQXJNMPyg?usp=sharing

Текст на эстонском:

https://drive.google.com/drive/folders/1qfhI3heeCIwyBe702eYn81bJDuMeopCy?usp=sharing

Тесты:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Зелёная зона десктоп и моб

https://www.whatsmyip.org/http-compression-test/

Компрессия изображений

https://validator.w3.org/

Вёрстка (возможны ошибки, если это противоречит здравому смыслу)

Figma
3 года назад
Dronbik
Андрей 
36 летЭстония
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
viktor1432
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$100
5 дней
Отличная работа за очень вменяемые средства, лёгкая коммуникация, на связи был 8-23. Рекомендую к сотрудничеству в области вёрстки и Wordpress CMS. Всё было сделано в срок, правки вносились до утверждения. Помимо правок заказчика, Виктор сам добавлял правки, которые мы не заметили. Если Вы сейчас читаете этот отзыв и перед Вами стоит задача связанная с вёрсткой или WP, настоятельно рекомендую сделать выбор в сторону Виктора. Ещё раз спасибо!
Как заказчика рекомендую 100%. За развернутый отзыв Спасибо).