Отличная работа за очень вменяемые средства, лёгкая коммуникация, на связи был 8-23. Рекомендую к сотрудничеству в области вёрстки и Wordpress CMS. Всё было сделано в срок, правки вносились до утверждения. Помимо правок заказчика, Виктор сам добавлял правки, которые мы не заметили. Если Вы сейчас читаете этот отзыв и перед Вами стоит задача связанная с вёрсткой или WP, настоятельно рекомендую сделать выбор в сторону Виктора. Ещё раз спасибо!