ТЗ https://docs.google.com/document/d/19nShUOdU1nd_DsgAr87JdCJKvIccR8HViWo918F5H9o/edit?usp=sharing На данный момент требуется реализовать 1, 4, 5, 11, 12 пункты
Figma → WP CMS мультиязычный на разных доменах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://www.figma.com/proto/9kCefgW59I3l0oq1MvGROm/Prorab?node-id=36%3A12&scaling=scale-down-width
prorab.ee (русскоязычная версия)
korrus.ee (эстонский)
Название URL страниц взять отсюда: prorab.ee
Проставить редиректы c prorab.ee/ee → korrus.ee/ee на новые страницы
Вёрстка responsive
Возможность менять контент из админки сайта
Логотип не кликабельный
Оптимизировать все изображения
Перенести мета теги с старого на новый сайт через плагин Yoast SEO или All in One
Таблицы сделать такими же:
https://drive.google.com/file/d/1FIy_BLAImSwqhi8thnu85nntnfdXo-SB/view?usp=sharing
Недостающие иллюстрации: https://drive.google.com/drive/folders/1aPlUTno-kR07-l857BUGMPFnQXJNMPyg?usp=sharing
Текст на эстонском:
https://drive.google.com/drive/folders/1qfhI3heeCIwyBe702eYn81bJDuMeopCy?usp=sharing
Тесты:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Зелёная зона десктоп и моб
https://www.whatsmyip.org/http-compression-test/
Компрессия изображений
Вёрстка (возможны ошибки, если это противоречит здравому смыслу)
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