https://www.figma.com/proto/9kCefgW59I3l0oq1MvGROm/Prorab?node-id=36%3A12&scaling=scale-down-width

prorab.ee (русскоязычная версия)

korrus.ee (эстонский)

Название URL страниц взять отсюда: prorab.ee

Проставить редиректы c prorab.ee/ee → korrus.ee/ee на новые страницы

Вёрстка responsive

Возможность менять контент из админки сайта

Логотип не кликабельный

Оптимизировать все изображения

Перенести мета теги с старого на новый сайт через плагин Yoast SEO или All in One

Таблицы сделать такими же:

https://drive.google.com/file/d/1FIy_BLAImSwqhi8thnu85nntnfdXo-SB/view?usp=sharing

Недостающие иллюстрации: https://drive.google.com/drive/folders/1aPlUTno-kR07-l857BUGMPFnQXJNMPyg?usp=sharing

Текст на эстонском:

https://drive.google.com/drive/folders/1qfhI3heeCIwyBe702eYn81bJDuMeopCy?usp=sharing

Тесты:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Зелёная зона десктоп и моб

https://www.whatsmyip.org/http-compression-test/

Компрессия изображений

https://validator.w3.org/

Вёрстка (возможны ошибки, если это противоречит здравому смыслу)