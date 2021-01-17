Обучение программированию на языке PHP

На сайте Wordpress требуется сделать фронтэнд фильтр по терминам таксономий. Допустимо использовать готовые решения (jQuery плагины, библиотеки такие как isotope или подобное). Сам список терминов уже динамически выводится в нужном виде, нужно сделать чтобы при клике ...