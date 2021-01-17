Обучение программированию на языке PHP

$405
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1161 просмотр
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Пример разработки CMS и разработка плагинов под такие CMS как WordPress.

Изучение и реализация важных аспектов защиты данных плагинов и CMS.

Обслуживания CMS и ее компонентов.

PHP
3 года назад
guest_16110003237993
3 года в сервисе
Был
3 года назад