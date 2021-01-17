Обучение программированию на языке PHP

При входе в админку ошибка - Exception: Class 'Core_Http_Socket' not found Необходимо восстановить работу админки. HostCMS 6
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Пример разработки CMS и разработка плагинов под такие CMS как WordPress.
Изучение и реализация важных аспектов защиты данных плагинов и CMS.
Обслуживания CMS и ее компонентов.
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