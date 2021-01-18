Переверстать сайта на базе темы WordPress, натянуть на WordPress

Есть сайт на базе темы WordPress - Hepta Child, с кривоватым UI. Его нужно переверстать с шаблона на ручную верстку и натянуть на WordPress. Декстоп и мобайл.

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PSD-макета нет. Можно выбрать Bootstrap или что-то другое. Есть сайт ориентир, от которого хотим отталкиваться в плане дизайна.

Основное пожелание - чтобы была удобная ПУ, с возможностью копирования блоков (или их включения/выключения на шаблоне страницы). Более подробную информацию предоставлю в ЛС.