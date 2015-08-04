Wordpress + 1с integration

Требуется интегрировать 1с с сайтом и обучить сайт обновлять остатки товарные на сайте из 1с.

На данный момент мы вручную на сайте проставляем наличие товаров, хотим, чтоб это было автоматически через нашу 1с

Версия WordPress 4.8.15

Версия 1с: УНФ редакция 1.6. Программа без лицензии. 1с хранится на сервере, мы пользуемся через ссылку в браузере