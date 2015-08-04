Wordpress + 1с integration

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки887 просмотров
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Требуется интегрировать 1с с сайтом и обучить сайт обновлять остатки товарные на сайте из 1с. 

На данный момент мы вручную на сайте проставляем наличие товаров, хотим, чтоб это было автоматически через нашу 1с

Версия WordPress 4.8.15

Версия 1с: УНФ редакция 1.6. Программа без лицензии. 1с хранится на сервере, мы пользуемся через ссылку в браузере

WordPress
3 года назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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