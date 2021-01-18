Оценить и исправить ошибку на сайте

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок839 просмотров
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Оцените, пожалуйста, стоимость исправления ошибки на сайте: https://fastprint.by/news/albom--pervyy-god-zhizni-/    - не открывается подробно пункт новости, "элемент не найден". 

И сколько времени вам понадобится на исправление. cms- битрикс

3 года назад
webernetic-bel
Анна 
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
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