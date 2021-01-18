Перенести сайт на WP

В первую очередь ищем ответственного разработчика, с которым возможны долгосрочные рабочие отношения. [b]Задачи: [/b] Разработка и доработка сайтов на 1С-Битрикс. Ожидаемый объем работ примерно на 20 часов в неделю. Оплата в зависимости от опыта. Необходим опыт работы с ...
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Приветствую.
Есть сайт - https://spci.ca
Нужно вытянуть верстку и посадить на WordPress
1 в 1.
Сколько будет стоить и сроки?
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