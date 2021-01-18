Перенести сайт на WP

Системы управления (CMS)Закрыт17 заявок957 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую.

Есть сайт - https://spci.ca

Нужно вытянуть верстку и посадить на WordPress

1 в 1. 

Сколько будет стоить и сроки?

3 года назад
semsem2009
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад