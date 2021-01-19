Доперенос сайта с руби на вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка761 просмотр
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Есть сайт на руби akpp03.ru, его надо перенести на Вордпресс. Часть уже перенесена, осталось самое трудное - каталог и прайсы. Задача не быстрая, понимание есть. Исполнителей с заоблачными ценами просьба не беспокоиться) 

Готова ответить на все вопросы.

3 года назад
gvenka
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад