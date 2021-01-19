Доперенос сайта с руби на вордпресс

Требуется провести интеграцию CRM системы с 3курьерскими службами, а также разработать графический интерфейс ПО для управления интеграциями. Задача технически сложная, т.к. очень много логистических нюансов как со стороны CRM,так и со стороны курьерских служб. API у CRM и ...