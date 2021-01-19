Поставить Шаблон на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок803 просмотра
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Имеется шаблон WordPress. Его нужно установить на WordPress привязать админку и сделать дизайн как на показано на сайте. Сроки и бюджет ограничены

WordPress
3 года назад
nemoss
53 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад