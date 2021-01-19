Нужно сделать сайт на вордпресс

Есть сайт на руби akpp03.ru, его надо перенести на Вордпресс. Часть уже перенесена, осталось самое трудное - каталог и прайсы. Задача не быстрая, понимание есть. Исполнителей с заоблачными ценами просьба не беспокоиться) Готова ответить на все ...