Нужно сделать сайт на вордпресс

$50
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок819 просмотров
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- Нужно вытянуть верстку сайта spci.ca/ 

- и посадить на вордпресс

- перенести контент 1в1 

– контент сами поменяем на Русский.

Пишите цену и сроки.

P.S В начале предложения пишите "хочу на море"

3 года назад
krasimweb
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад