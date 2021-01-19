Нужно сделать сайт на вордпресс

Имеется шаблон WordPress. Его нужно установить на WordPress привязать админку и сделать дизайн как на показано на сайте. Сроки и бюджет ограничены
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Нужно вытянуть верстку сайта spci.ca/
- и посадить на вордпресс
- перенести контент 1в1
– контент сами поменяем на Русский.
Пишите цену и сроки.
P.S В начале предложения пишите "хочу на море"
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