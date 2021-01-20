Нужно по видео написать текст и сделать фотки

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок1365 просмотров
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Добрый день. Есть видео про то как делать прически. Нужно по этим видео оформить статью на wordpress

Нужно из этого видео вытащить тексты (в специальной программе это делать очень легко и быстро), сделать из скриншотов гифки и оформить статью

в видео я рассказываю все что нужно сделать пошагово, там все просто

Мне нужна цена за час вашей работы.

Навыков особых не надо. В видео я показываю все как сделать и какими сервисами пользоваться шаг за шагом. Поэтому от вас понадобится тупо исполнение

Вот видео:

https://bio-konoplya.ru/temp/video/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E.mp4

Пишите цену за час работы

3 года назад
evgeniy
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
день назад