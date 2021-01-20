Нужно по видео написать текст и сделать фотки

Нужен SQL запрос, который будет подсчитывать заказы в WooCommerce ежедневно за определенный промежуток времени с определенным статусом для указанного товара. В результате в phpMyAdmin должна быть таблица формата 2021-01-01 5 2021-01-02 7 2021-01-03 15 т.е. за определенный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Есть видео про то как делать прически. Нужно по этим видео оформить статью на wordpress
Нужно из этого видео вытащить тексты (в специальной программе это делать очень легко и быстро), сделать из скриншотов гифки и оформить статью
в видео я рассказываю все что нужно сделать пошагово, там все просто
Мне нужна цена за час вашей работы.
Навыков особых не надо. В видео я показываю все как сделать и какими сервисами пользоваться шаг за шагом. Поэтому от вас понадобится тупо исполнение
Вот видео:
https://bio-konoplya.ru/temp/video/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E.mp4
Пишите цену за час работы
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
1. Необходимо только для 1 поддомена сайта (всего их 5) вывести на странице товара 4 кнопки для возможных вариантов покупки/осмотра товара. При клике на каждую открывается действующая модалка. 2. Разобраться где находится описание категории (SEO-текст внизу ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
- Нужно вытянуть верстку сайта [url=https://spci.ca/]spci.ca/[/url] - и посадить на вордпресс - перенести контент 1в1 – контент сами поменяем на Русский. Пишите цену и сроки. P.S В начале предложения пишите "хочу на море"Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется шаблон WordPress. Его нужно установить на WordPress привязать админку и сделать дизайн как на показано на сайте. Сроки и бюджет ограниченыСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад
Есть сайт на руби akpp03.ru, его надо перенести на Вордпресс. Часть уже перенесена, осталось самое трудное - каталог и прайсы. Задача не быстрая, понимание есть. Исполнителей с заоблачными ценами просьба не беспокоиться) Готова ответить на все ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Всем доброго дня! Нужна помощь с поиском и удалением мобильного редиректа и закрытием дыр в движке DLE.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
1. Подставить несколько фраз на другом языке вместо русских(см. файл вложение). 2. Сейчас стоит доступ к каталогу только при наличии логина и пароля, необходимо убрать эту функцию и отображать каталог всем пользователям. Сайт: http://nordparts.lvСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется провести интеграцию CRM системы с 3курьерскими службами, а также разработать графический интерфейс ПО для управления интеграциями. Задача технически сложная, т.к. очень много логистических нюансов как со стороны CRM,так и со стороны курьерских служб. API у CRM и ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Доброго дня. Необходимо в уже существующий сайт внести правки. Сайт работает на modx. Нужно: 1) прикрутить возможность смены языка. 2) добавить платежные системы, чтобы можно было оплатить онлайн.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Приветствую. Есть сайт - https://spci.ca Нужно вытянуть верстку и посадить на WordPress 1 в 1. Сколько будет стоить и сроки?Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт3 года назад