Нужно по видео написать текст и сделать фотки

Добрый день. Есть видео про то как делать прически. Нужно по этим видео оформить статью на wordpress

Нужно из этого видео вытащить тексты (в специальной программе это делать очень легко и быстро), сделать из скриншотов гифки и оформить статью

в видео я рассказываю все что нужно сделать пошагово, там все просто

Мне нужна цена за час вашей работы.

Навыков особых не надо. В видео я показываю все как сделать и какими сервисами пользоваться шаг за шагом. Поэтому от вас понадобится тупо исполнение

Вот видео:

https://bio-konoplya.ru/temp/video/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E.mp4

Пишите цену за час работы