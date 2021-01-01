Нужен SQL запрос, который будет подсчитывать заказы в WooCommerce ежедневно за определенный промежуток времени с определенным статусом для указанного товара.

В результате в phpMyAdmin должна быть таблица формата

2021-01-01 5

2021-01-02 7

2021-01-03 15

т.е. за определенный день отображается количество заказов, которое было сделано для конкретного товара и у заказа - указанный в выборке статус.

Нужен SQL запрос, который будет подсчитывать заказы в WooCommerce за определенный промежуток времени \ по каждому дню с определенным статусом для указанного товара.

Пример:

2021-01-01 5

2021-01-02 7

2021-01-03 15

т.е. за определенный день надо показать количество заказов, которое было сделано для конкретного товара по id и c определенным статусом (например 'Completed').