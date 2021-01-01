Обучение open cart

Добрый день. Есть видео про то как делать прически. Нужно по этим видео оформить статью на wordpress Нужно из этого видео вытащить тексты (в специальной программе это делать очень легко и быстро), сделать из скриншотов гифки ...
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