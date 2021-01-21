Создание ГС

$2
Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок3206 просмотров
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Всем привет.

Ищу исполнителя на создание большого количества ГС.

Требования: 

Уникальный текст и картинки

Уникальный код, разные шаблоны ВП

Примеры шедевров

flebiops.ru

habbet.ru

vovolaskas.ru

Сайты нужны пачками по 30 штук. Цена указана за 1 шт.

Ищу человека на постоянное сотрудничество.

3 года назад
Dominikkaros
Доминик 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад