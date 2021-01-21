Создание ГС

Нужно поменять цены на сайте pechatnik.by. Около 80 позиций в сувенирке. У каждой позиции цена меняется в 3 местах. Цены нужно поменять для калькулятора товара (его начальная цена, цена в зависимости от тиража) а также в таблице ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Ищу исполнителя на создание большого количества ГС.
Требования:
Уникальный текст и картинки
Уникальный код, разные шаблоны ВП
Примеры шедевров
Сайты нужны пачками по 30 штук. Цена указана за 1 шт.
Ищу человека на постоянное сотрудничество.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно поменять цены на сайте pechatnik.by. Около 80 позиций в сувенирке https://pechatnik.by/suveniryi/ Цены нужно поменять для калькулятора товара, а также в таблице в контенте.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Дмитрий, добрый день! Меня зовут Елена. Меня интересует разработка сайтов на 1С битрикс на постоянной основе. Можем обсудить условия сотрудничества?Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно научить настроить модули маркет плейс и другие модули а также и шаблоны open cart 3Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Дмитрий, добрый день! Меня зовут Елена. Я в поисках разработчика. Особенно меня интересует система 1С Битрикс. Есть ли возможность связаться с вами, чтобы обсудить условия работы?Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Есть видео про то как делать прически. Нужно по этим видео оформить статью на wordpress Нужно из этого видео вытащить тексты (в специальной программе это делать очень легко и быстро), сделать из скриншотов гифки ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен SQL запрос, который будет подсчитывать заказы в WooCommerce ежедневно за определенный промежуток времени с определенным статусом для указанного товара. В результате в phpMyAdmin должна быть таблица формата 2021-01-01 5 2021-01-02 7 2021-01-03 15 т.е. за определенный ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
1. Необходимо только для 1 поддомена сайта (всего их 5) вывести на странице товара 4 кнопки для возможных вариантов покупки/осмотра товара. При клике на каждую открывается действующая модалка. 2. Разобраться где находится описание категории (SEO-текст внизу ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
- Нужно вытянуть верстку сайта [url=https://spci.ca/]spci.ca/[/url] - и посадить на вордпресс - перенести контент 1в1 – контент сами поменяем на Русский. Пишите цену и сроки. P.S В начале предложения пишите "хочу на море"Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется шаблон WordPress. Его нужно установить на WordPress привязать админку и сделать дизайн как на показано на сайте. Сроки и бюджет ограниченыСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад