Оптимизация скорости работы сайта Drupal

Что имеем - сайт на Drupal.

Не интернет-магазин.

По сути сайт с набором материалов.

Сайт имеет очень низкую скорость загрузки согласно тесту гугла.

В данный момент для моб версии 13, для десктопов 35, то есть всё в красной зоне.

Необходимо попасть в "зелёную зону", конечно же не навредив работе сайта.