Оптимизация скорости работы сайта Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1572 просмотра
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Что имеем - сайт на Drupal.

Не интернет-магазин.

По сути сайт с набором материалов.

Сайт имеет очень низкую скорость загрузки согласно тесту гугла.

В данный момент для моб версии 13, для десктопов 35, то есть всё в красной зоне.

Необходимо попасть в "зелёную зону", конечно же не навредив работе сайта.

Drupal
3 года назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 часов назад
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