Сделать сайт каталог на WP

Исправление ошибок сайта после тестирования. Можно поэтапно. Все правки обсуждаем в YouTrack. Будет плюсом, если исполнитель сможет и дальше поддерживать работу сайта. Сайт eestitalu.ee CMS Wordpress
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