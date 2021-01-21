Интернет магазин (Каталог) товаров на 600к

Добрый день. Нужно внести правки на сайт. Сайт на WP. Всего будет 9 заданий Примеры: 1. Необходимо сделать 301 редирект со страниц со слешом ("/") в конце URL на страницы без слеша в конце. Перелинковка на стр. новостей. 2. На ...