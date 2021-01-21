Доработки на CS-Cart

Задача: на версии сайта для ПК варианты доставки выводятся, а на мобильной версии - нет. Отображение стоимости и сроков доставки смещено немного вправо.

https://prnt.sc/xe2a2g

Ищем специалиста, с опытом работы на CS-Cart, который сможет исправить эту проблему.

В будущем понадобятся еще доработки.

В ответе на заявку привести примеры работы с данной CMS и оценку задачи (время и стоимость доработки).