Доработки на CS-Cart

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка1452 просмотра
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Задача: на версии сайта для ПК варианты доставки выводятся, а на мобильной версии - нет. Отображение стоимости и сроков доставки смещено немного вправо.

https://prnt.sc/xe2a2g

Ищем специалиста, с опытом работы на CS-Cart, который сможет исправить эту проблему.

В будущем понадобятся еще доработки.

В ответе на заявку привести примеры работы с данной CMS и оценку задачи (время и стоимость доработки).

3 года назад
webernetic-bel
Анна 
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
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