Чистка сайта

Всем привет есть сайт на 1с Битрикс, сейчас общий вес сайта составляет 65 гб, сделали back-up посмотрели папку очень много дублируется контент, дело все в том что у нас настроен обмен с 1 с Бухгалтерия, обмен больше 8-ми месяце не работал, то есть включали обмен и все зависала на пару дней, сейчас обмен работает все сделали, проходит от часа до шести в зависимости от параметров. В общем видимо когда обмен работал плохо или вообще не работал в каталоге сайта на создавалась куча дублей.

Задача почистить сайт, уменьшить вес, и самое главное без потери работоспособности сайта и обмена с 1 С Бухгалтерия. Жду предложений!