Насроїти правильні відповіді сервера на сайті wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки1767 просмотров
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Добрий день. Потрібно насроїти правильні відповіді сервера на сайті wordpress

1. Доступність сторінки при додаванні до урл любих символів.

https://sait.ru/category1/category2/page1

Наприклад при додаванні лишніх символів (https://sait.ru/category1/category2/page1/hkjhk ) видає 200 код сторінки і повертає на https://sait.ru/category1/category2/page1, а потрібно зробити щоб видавало 404.

2. Доступність сторінки при додаванні до урл неіснуючих категорій

https://sait.ru/category1/category2/

Наприклад при додаванні неіснуючої категорії (https://sait.ru/category1/neisncategory/category2/ ) видає 200 код сторінки і повертає на https://sait.ru/category1/category2/ а потрібно зробити щоб видавало 404.

3. Зміна порядку вложеності

https://sait.ru/category1/page1

Наприклад при зміні порядку вложеності https://sait.ru/page1/category1 видає 301 код і перенаправляє на https://sait.ru/category1 а потрібно щоб віддавався 404 код сторінки.

4. Доступніст сторінки при видаленні категорії

https://sait.ru/category1/post1

Наприклад при видаленні категорії https://sait.ru/post1 сторінка віддає 200 код, а потрібно щоб віддавала 404

5. Доступність сторінки при додаванні розширень

https://sait.ru/category1/post1

Наприклад при додаванні в кінці запису home (https://sait.ru/category1/post1/home ) робить 301 редірект на гловну сторінку https://sait.ru, а потрібно зробити 301 редірект на сторінку запису

https://sait.ru/category1/post1

Можливий торг!

WordPress
3 года назад
Vaskoihor
Игорь 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
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