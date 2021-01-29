Доделать сайт на Open Cart 3

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок1446 просмотров
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Есть сайт на open cart 3, установили модули и шаблон, нужно настроить модули и переверстать элементы шаблона.

Более детальное тз готов выслать при личном общении.

3 года назад
indflo
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад