Настроить wordpress тему

Имеются 4 сайта,, все на разных 4 доменах. 4 домена это разные регионы, сайты по сути одинаковые, но отличаются как оказалось по структуре файлов. Необходимо сделать рефакторинг кода на основании одного из сайтов. Затем обьеденить ...
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Срок 4-5 дней. Нужен человек который настроит сайт по тз. Скину в лс ТЗ.
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