Настроить wordpress тему

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок1150 просмотров
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Срок 4-5 дней. Нужен человек который настроит сайт по тз. Скину в лс ТЗ.

WordPress
3 года назад
Ablyakimov
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад