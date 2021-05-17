Восстановить работу компонента переадресации ReDJ Joomla

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки1022 просмотра
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На сайте Joomla установлен компонент переадресации ReDJ (аналог SH404). Всё включено, но переадресация не работает. В порядке очередности как положено, установлен первым. Нужно разобраться и починить. Стоял другой плагин JL No Doubles, работал корректно, но по причине конфликта с ReDJ, ReDJ был отключен. Сейчас появилась необходимость перейти на ReDJ, плагин JL No Doubles отключили, но работа редиректов от ReDJ не восстановилась. Необходимо установить в чем конфликты с другими плагинами ( есть подозрение, что какой-то другой плагин может перехватывать) и восстановить работоспособность ReDJ.

В откликах прошу указывать сроки и стоимость выполнения работы.

Будут дополнительные вопросы, пишите отвечу.

Joomla
3 года назад
DSkip
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sh-projects
Сергей 
43 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
3 года назад
$7
1 день
Грамотный специалист, рекомендую. По задаче, принято решение использовать другой компонент для переадресации.
Рекомендую к сотрудничеству.