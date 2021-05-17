Восстановить работу компонента переадресации ReDJ Joomla

На сайте Joomla установлен компонент переадресации ReDJ (аналог SH404). Всё включено, но переадресация не работает. В порядке очередности как положено, установлен первым. Нужно разобраться и починить. Стоял другой плагин JL No Doubles, работал корректно, но по причине конфликта с ReDJ, ReDJ был отключен. Сейчас появилась необходимость перейти на ReDJ, плагин JL No Doubles отключили, но работа редиректов от ReDJ не восстановилась. Необходимо установить в чем конфликты с другими плагинами ( есть подозрение, что какой-то другой плагин может перехватывать) и восстановить работоспособность ReDJ.

В откликах прошу указывать сроки и стоимость выполнения работы.

Будут дополнительные вопросы, пишите отвечу.