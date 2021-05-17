Есть кастомный сайт на WP + Woocommerce который не обновляли пару лет и теперь он не совместим с php 7+. Нужно его полностью обновить чтобы он работал на ПХП 7.4. Очень важно удостоверится что сайт ...
Восстановить работу компонента переадресации ReDJ Joomla
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На сайте Joomla установлен компонент переадресации ReDJ (аналог SH404). Всё включено, но переадресация не работает. В порядке очередности как положено, установлен первым. Нужно разобраться и починить. Стоял другой плагин JL No Doubles, работал корректно, но по причине конфликта с ReDJ, ReDJ был отключен. Сейчас появилась необходимость перейти на ReDJ, плагин JL No Doubles отключили, но работа редиректов от ReDJ не восстановилась. Необходимо установить в чем конфликты с другими плагинами ( есть подозрение, что какой-то другой плагин может перехватывать) и восстановить работоспособность ReDJ.
В откликах прошу указывать сроки и стоимость выполнения работы.
Будут дополнительные вопросы, пишите отвечу.
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