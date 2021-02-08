Есть кастомный сайт на WP + Woocommerce который не обновляли пару лет и теперь он не совместим с php 7+. Нужно его полностью обновить чтобы он работал на ПХП 7.4. Очень важно удостоверится что сайт ...
Поставить капчи на формы связи на сайте (битрикс)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте 4 вида форм связи (формы заказа, всплывающие окна), сайт на битриксе, битрикс давно не обновлялся.
Необходимо поставить невидимую капчу от гугл.
Причина: много спама сыпется на почту.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт3 года назад
Выполнить задание качественно в срок, без предоплат желательно через безопасную сделку. Быстро качественно в разумных пределах по цене.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Переходите в корзину https://shartut.ru/cart и там сломались плюси и минусы. При увеличении кол-ва товара идет обновление корзины и все, но цена в форме оформления справа не меняется. Нужно это исправитьСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
На существующем сайте (отель) работает система бронирования и экваиринга. Используются плагины OneBooking и MiniShop2 Подключен экваиринг через банк МКБ. В существующей связке есть оплата на два разных мерчанта, один из которых отключен. Т.е. предусмотрена и и использовалась ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Установить alfresko в vm создать одну схему движения документаСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть купленная тема WP; сейчас php 7.0. Хочу поднять её до 7.4, НО: при увеличении цифры сайт "расползается" и требует корректуры кода. Нужен гуру, чтобы смог поднять показатели php и при этом устранить и исправить ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется синхронизировать все товары в магазине shopify с магазином на etsy. а так же опубликовать товары с shopify в facebook и инстаграм. чтобы можно было покупать прямо с facebook или инстаграм.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $10
Нужно перенести сайт на WordPress с одного хостинга на другой. Есть опыт переноса сайтов на WordPress?.. Ориентировочная цена?...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт3 года назад
- настроїти категорії на головній сторінці, новинки, популярні стерти - форма оплати, залишити лише PayPal, все інше стерти; - настроїти політику сookies на іспанській мові; - виправити шрифти; - налаштувати мобільну версіюСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад