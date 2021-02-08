Поставить капчи на формы связи на сайте (битрикс)

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок1017 просмотров
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На сайте 4 вида форм связи (формы заказа, всплывающие окна), сайт на битриксе, битрикс давно не обновлялся.

Необходимо поставить невидимую капчу от гугл.

Причина: много спама сыпется на почту.

3 года назад
fedorovao
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад