Оптимизировать сайт на WordPress

Здравствуйте! Нужна Ваша помощь с тем, чтобы подогнать сайт на шаблоне под ТЗ. Нужно немного поменять структуру сайта (количество и порядок страниц) + доработать по комментариям. Дизайн не играет роли. Заполнять настоящими текстами и картинками не надо, ...
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Есть сайт на движке вордпресс - https://gran-dekor.ru/
На мобильной версии не отображается нормально шапка, а также не открывается выпадающее меню. Нужно адаптировать под мобильный режим.
Нет в мобильной версии баннеров с заглавной страницы.
Может быть есть еще какие проблемы, которых я не вижу по причине того, что не могу открыть другие страницы.
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