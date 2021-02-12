Оптимизировать сайт на WordPress

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок1182 просмотра
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Есть сайт на движке вордпресс - https://gran-dekor.ru/

На мобильной версии не отображается нормально шапка, а также не открывается выпадающее меню. Нужно адаптировать под мобильный режим.

Нет в мобильной версии баннеров с заглавной страницы.

Может быть есть еще какие проблемы, которых я не вижу по причине того, что не могу открыть другие страницы.

WordPressСайт на WordPress
3 года назад
Avatara_marmika
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
doesnot
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$15
2 дня
Алексей сделал всё быстро и в срок. По ходу работы у меня появлялись еще идеи и правки, которые за соответствующую оговоренную доплату Алексей также быстро и в срок сделал. Хороший фрилансер. Надёжный. Советую.
Очень хороший заказчик: - чёткие и конкретные задачи - вежливый в общении - постоянно был на связи и активно участвовал в работе над проектом - оплата в срок Могу уверенно рекомендовать.