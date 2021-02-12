Оптимизировать сайт на WordPress

Есть сайт на движке вордпресс - https://gran-dekor.ru/

На мобильной версии не отображается нормально шапка, а также не открывается выпадающее меню. Нужно адаптировать под мобильный режим.

Нет в мобильной версии баннеров с заглавной страницы.

Может быть есть еще какие проблемы, которых я не вижу по причине того, что не могу открыть другие страницы.