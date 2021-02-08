Требуется произвести доработки на сайте битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки1038 просмотров
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Вывести сортировку в поиске на сайте https://eurocell.ru/ . Сайт работает на шаблоне аспро next, но там кастомизированный

Сюда: http://joxi.ru/Q2KoPyjSv1bRV2

Добавить такой фильтр: http://joxi.ru/nAygNZehwLyMem

Можно взять отсюда: http://joxi.ru/E2pxO0MHGQOMP2

От вас необходимы цены.

3 года назад
romadov
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад