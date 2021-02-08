Есть кастомный сайт на WP + Woocommerce который не обновляли пару лет и теперь он не совместим с php 7+. Нужно его полностью обновить чтобы он работал на ПХП 7.4. Очень важно удостоверится что сайт ...
Требуется произвести доработки на сайте битрикс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вывести сортировку в поиске на сайте https://eurocell.ru/ . Сайт работает на шаблоне аспро next, но там кастомизированный
Сюда: http://joxi.ru/Q2KoPyjSv1bRV2
Добавить такой фильтр: http://joxi.ru/nAygNZehwLyMem
Можно взять отсюда: http://joxi.ru/E2pxO0MHGQOMP2
От вас необходимы цены.
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