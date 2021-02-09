Wordpress - подогнать шаблон под ТЗ.

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок1452 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужна Ваша помощь с тем, чтобы подогнать сайт на шаблоне под ТЗ.

Нужно немного поменять структуру сайта (количество и порядок страниц) + доработать по комментариям.

Дизайн не играет роли. Заполнять настоящими текстами и картинками не надо, ми сами сделаем это, нужно просто подогнать шаблон под требования.

Пожалуйста, подробно посмотрите ТЗ (бриф) и Cineast.pdf с комментариями и оцените работу.

Все по ссылке.

Оплата возможна только на Яндекс кошелек или PayPal.

Возможен безопасный платеж, если Вам так удобнее.

Задавайте любые вопросы, пожалуйста, на все постараюсь ответить сразу.

Спасибо!

WordPress
3 года назад
llyakh
29 летВенгрия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад