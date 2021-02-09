Wordpress - подогнать шаблон под ТЗ.

Здравствуйте!

Нужна Ваша помощь с тем, чтобы подогнать сайт на шаблоне под ТЗ.

Нужно немного поменять структуру сайта (количество и порядок страниц) + доработать по комментариям.

Дизайн не играет роли. Заполнять настоящими текстами и картинками не надо, ми сами сделаем это, нужно просто подогнать шаблон под требования.

Пожалуйста, подробно посмотрите ТЗ (бриф) и Cineast.pdf с комментариями и оцените работу.

Все по ссылке.

Оплата возможна только на Яндекс кошелек или PayPal.

Возможен безопасный платеж, если Вам так удобнее.

Задавайте любые вопросы, пожалуйста, на все постараюсь ответить сразу.

Спасибо!