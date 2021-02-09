Небольшие доработки на Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок1110 просмотров
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Добрый день!

Нужно реализовать небольшие доработки на сайте на Битриксе, ТЗ прикреплено к проекту.

Пожалуйста, сразу указывайте бюджет.

3 года назад
rifprom
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад