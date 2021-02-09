Правки сайта Битрикс

$100
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки918 просмотров
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Сайт на Битриксе

нужно сделать правки согласно ТЗ

просьба ознакомиться с тз перед тем как подавать заявку

сроки до 3 дней

только доля исполнителей с опытом отзывами

с теми кто пропадает в момент согласования - диалог не продолжаем

3 года назад
web-dev-agency
Роман 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад