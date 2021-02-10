Доработка сайта на ACF, Wordpress

Добрый день.

Есть сайт:

https://bundesmusikverband.de/

Он собран с помощью плагина Advanced Custom Fields (ACF) для Wordpress.

Необходимо сверстать и добавить несколько секций через Flexible Content этого плагина.

Если готовы взяться - сбросьте в заявке ваше портфолио, примеры работ по вордпресс и антиспам-слово "непревзойденный редис", чтобы я видел, что вы ознакомились с задачей.

Дизайн секций сброшу в лс, доступы - при старте работ.