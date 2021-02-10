Доработка сайта на ACF, Wordpress

Сайт на движке NetCat - нужно вставить 2 рекламные баннера и все) Через фтп идеально.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть сайт:
https://bundesmusikverband.de/
Он собран с помощью плагина Advanced Custom Fields (ACF) для Wordpress.
Необходимо сверстать и добавить несколько секций через Flexible Content этого плагина.
Если готовы взяться - сбросьте в заявке ваше портфолио, примеры работ по вордпресс и антиспам-слово "непревзойденный редис", чтобы я видел, что вы ознакомились с задачей.
Дизайн секций сброшу в лс, доступы - при старте работ.
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