CRM для страхования

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок118 просмотров
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Доброго времени суток!

В Вашем портфолио есть CRM для автострахования как можно посмотреть вашу CRM или почитать про функционал?

Какая стоимость Вашей CRM?

3 года назад
safagent
Дмитрий 
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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