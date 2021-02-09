CRM для страхования

Есть сайт на движке вордпресс - https://gran-dekor.ru/ На мобильной версии не отображается нормально шапка, а также не открывается выпадающее меню. Нужно адаптировать под мобильный режим. Нет в мобильной версии баннеров с заглавной страницы. Может быть есть еще какие ...