Посадить сайт на CMS

$130
Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок713 просмотров
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Есть готовый сверстанный одностраничный сайт по поиску работыСайт  представляет собой список работодателей с их параметрами (название, адрес и тп) - и кнопки "Отправить заявку" напротив каждогоТакже есть фильтр позволяющий  искать и фильтровать работодателей по 4 параметрам. В админке нужно сделать функционал позволяющий править карточку работодателя + работающую отправку заявок на почту + работающий фильтр для поиска. ТЗ вышлю исполнителюРабота по БС или прямой сделке с предоплатой 50%. 

3 года назад
Turbosearch88
Андрей 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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