Посадить сайт на CMS

Есть готовый сверстанный одностраничный сайт по поиску работыСайт представляет собой список работодателей с их параметрами (название, адрес и тп) - и кнопки "Отправить заявку" напротив каждогоТакже есть фильтр позволяющий искать и фильтровать работодателей по 4 параметрам. В админке нужно сделать функционал позволяющий править карточку работодателя + работающую отправку заявок на почту + работающий фильтр для поиска. ТЗ вышлю исполнителюРабота по БС или прямой сделке с предоплатой 50%.