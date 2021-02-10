Посадить сайт на CMS

Если готовый сайт на WordPress. Необходимо настроить отправку тела формы на почту по нажатию кнопки отправить. У формы есть капча. Предоставлю Логин и пароль для доступа к wp-admin а так же данные для ssh, если нужно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый сверстанный одностраничный сайт по поиску работыСайт представляет собой список работодателей с их параметрами (название, адрес и тп) - и кнопки "Отправить заявку" напротив каждогоТакже есть фильтр позволяющий искать и фильтровать работодателей по 4 параметрам. В админке нужно сделать функционал позволяющий править карточку работодателя + работающую отправку заявок на почту + работающий фильтр для поиска. ТЗ вышлю исполнителюРабота по БС или прямой сделке с предоплатой 50%.
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