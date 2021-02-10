Здравствуйте!

Необходимо переделать отображение административной части в стандартном плагине «Комментарии» на WordPress.

Необходимо сгруппировать комментарии и ответы на них, чтобы вывод был древовидным (лесенкой).

На данный момент сортировка идёт по дате, а нужно - по группе (комментарий + ответ).

Сейчас не понятно и очень сложно ориентироваться, где комментарий, а где ответ на комментарий.

https://yadi.sk/i/L7V5_TSe9chwZQ