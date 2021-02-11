Druapl 7

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1146 просмотров
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Уважаемые коллеги, требуется человек для работы по сайту на drupal 7От пары часов до полного рабочего дня. Задач колоссальное количество абсолютно разных.

Есть задачи по:

1) администрированию хостинга на hetzner

2) работе по front end

3) работа по back endв сообщениях указывайте опыт, навыки и стоимость часа

3 года назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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