Оптимизировать WP тему под наши нужды

$650
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок1667 просмотров
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Здравствуйте, нужен wordpress специалист, который поможет адаптировать WP тему под мои нужды.

Очень важно хорошо разбирающийся в WordPress, в готовом коде, есть ряд проектов по которым постоянно приходят правки изменения. С пониманием в плагинах (кеширование, woocommerce и др)

Что нужно сделать:

есть готовая тема, нужно изменить стили в соответствии тз, добавить ряд внутренних страниц и возможно оптимизировать предыдущий код.

Нужен человек с большим опытом, что бы реализовать все быстро и качественно.

Плюсом будет понимание работы сервера.

Сам проект по себе очень простой.

3 года назад
web_development
Сергей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
3 года назад
$750
20 дней
Спасибо Валерию за проделанную работу, были небольшие задержки по срокам, но в целом проект реализован качественно, все дополнительные правки были внесены. Будем сотрудничать дальше, спасибо
Спасибо за интересный проект. Хорошая постановка задачи, четкая оплата. Рекомендую.