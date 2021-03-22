Оптимизировать WP тему под наши нужды

Здравствуйте, нужен wordpress специалист, который поможет адаптировать WP тему под мои нужды.

Очень важно хорошо разбирающийся в WordPress, в готовом коде, есть ряд проектов по которым постоянно приходят правки изменения. С пониманием в плагинах (кеширование, woocommerce и др)

Что нужно сделать:

есть готовая тема, нужно изменить стили в соответствии тз, добавить ряд внутренних страниц и возможно оптимизировать предыдущий код.

Нужен человек с большим опытом, что бы реализовать все быстро и качественно.

Плюсом будет понимание работы сервера.

Сам проект по себе очень простой.