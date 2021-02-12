Специалист по движку DLE

Здравствуйте! Необходимо переделать отображение административной части в стандартном плагине «Комментарии» на WordPress. Необходимо сгруппировать комментарии и ответы на них, чтобы вывод был древовидным (лесенкой). На данный момент сортировка идёт по дате, а нужно - по группе (комментарий + ...