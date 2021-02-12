Специалист по движку DLE

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1762 просмотра
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Нужен Специалист по движку DLE

Исправить некоторые косяки и поправить работу скрипта /go,php (тот, что делает ссылки не прямыми, а через сайт).

год назад
borisbsd
Борис 
43 годаИзраиль
8 лет в сервисе
Был
год назад
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