Доработка сайта на ModX Evolution

Здравствуйте!

Есть сайт edinst.ru на ModX Evolution ( скорее всего версия 1.4.11, при необходимости можно обновить).На сайте будет менятся дизайн и немного структура. Есть ТЗ по проекту https://docs.google.com/document/d/1nQuGjk80UkFA9kOCq0PA0rJmyVHUCBgl2YWbqfbEVWU/edit?usp=sharingБудут небольшие корректировки.Необходимо:

1. Раздел с коммерческой недвижимости и фильтром.

2. Вывод карточки объекта согласно схеме (внутренняя) с возможностью выбора в админке планировки и объекта на планировке. Данный функционал был реализован, но сейчас нужно либо восстановить его либо реализовать снова.3. Программирование и натяжка верстки. Если можете сверстать укажите стоимость и сроки с версткой.

Верстку и дизайн предоставляю.