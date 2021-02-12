Сайт на Wordpress, верстка на Elementor PRO

Есть макет в Figma. Создаем сайт на wordpress. По возможности все делаем на Elementor Pro. То что не можем сделать на элементор - вставляем кодом во фреймы элементора. Потребуются уверенные знания CSS и HTTP. Написание своих плагинов.

Существующий сайт https://koloro.ua/ - Контент остается, дизайн сайта меняется. Был на Ларавел, будет на вордпресс.

Общий бюджет на создания одного сайта - 400 долларов. Важны сроки. 2 месяца до замены нынешнего сайта на новый. Если вкладываемся в срок - то премия 200 долларов. Стартуем в ближайшие дни. Оплата за спринты.Оплата поэтапная, либо сделка через сайт (безопасный сейф)

Требования:

Знание Elementor.

Большой опыт создания сайтов на вордпресс (настройка, плагины и т.п.).

Умение верстки HTML и CSS.

Красивая и структурированная админка (все по полочкам и категориям). покажу пример.

Через теги реализовано сквозное подтягивание подходящих материалов услуг, блога и портфолио.

В целом сайт по структуре и похож на уже на завершающем этапе http://www.klona.com.ua/ является референсом в большенстве вопросов. Структуру и код можно будет взять с него, если это поможет создавать быстрее.

Код уникальной верстки вставляется во фреймы (если такое потребуется) страницы на Элементоре.

Нужно делать быстро. Если у вас нет возможность уделять хотя бы 4 часа по будням - не беритесь.

Установка дополнительных плагинов согласовывается.

По сайту есть большое количество блоков с анонсами материалов.

Особенности:ТЗ и ссылку на макет в фигме вышлю потенциальному исполнителю.