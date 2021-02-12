Нужен Специалист по движку DLE Исправить некоторые косяки и поправить работу скрипта /go,php (тот, что делает ссылки не прямыми, а через сайт).
Сайт на Wordpress, верстка на Elementor PRO
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет в Figma. Создаем сайт на wordpress. По возможности все делаем на Elementor Pro. То что не можем сделать на элементор - вставляем кодом во фреймы элементора. Потребуются уверенные знания CSS и HTTP. Написание своих плагинов.
Существующий сайт https://koloro.ua/ - Контент остается, дизайн сайта меняется. Был на Ларавел, будет на вордпресс.
Общий бюджет на создания одного сайта - 400 долларов. Важны сроки. 2 месяца до замены нынешнего сайта на новый. Если вкладываемся в срок - то премия 200 долларов. Стартуем в ближайшие дни. Оплата за спринты.Оплата поэтапная, либо сделка через сайт (безопасный сейф)
Требования:
- Знание Elementor.
- Большой опыт создания сайтов на вордпресс (настройка, плагины и т.п.).
- Умение верстки HTML и CSS.
- Красивая и структурированная админка (все по полочкам и категориям). покажу пример.
- Через теги реализовано сквозное подтягивание подходящих материалов услуг, блога и портфолио.
- В целом сайт по структуре и похож на уже на завершающем этапе http://www.klona.com.ua/ является референсом в большенстве вопросов. Структуру и код можно будет взять с него, если это поможет создавать быстрее.
- Код уникальной верстки вставляется во фреймы (если такое потребуется) страницы на Элементоре.
- Нужно делать быстро. Если у вас нет возможность уделять хотя бы 4 часа по будням - не беритесь.
- Установка дополнительных плагинов согласовывается.
- По сайту есть большое количество блоков с анонсами материалов.
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