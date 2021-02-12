Доработать сайт, переместить на сторонний хостинг и прикрутить домен

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки340 просмотров
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Доработать сайт на Tilda

1. Добавить на сайт гостевого дома, форму бронирования отелей от Tilda или другую бесплатную с возможностью онлайн оплаты.

2. Сделать раздел "сертификаты", где пользователь может добавить в корзину подарочный сертификат на необходимую ему сумму, оплатить и после сертификат придёт ему на почту.

3. Небольшие доработки по дизайну, возможно что то предложите улучшить от себя.

4. Перенести сайт на другой хостинг и прикрутить домен.

3 года назад
otpysk
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
25 дней назад
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