Интеграция в шаблон Wordpress плагина Ultimate Member

Плагин Ultimate Member. CMS Wordpress:

В шапку нашего шаблона вывести:

1. для незарегистрированных пользователей кнопки входа и регистрации.

2. для авторизованных пользователей вывести вот такой блок с функционалом от плагина http://prntscr.com/zd8vt5. Темы с выводом такого функционала предоставим. Необходимо перенести без лишних строк кода, и только нужные для этого блока стили.

3. Поправить этот блок в моб. версии. для его корректного отображения.