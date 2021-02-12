Собрать квиз на WP

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки1412 просмотров
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Нужно на моем сайте собрать копию этого визаименно кнопками как в референсе

референс - mind.betterme.world/enЖелательно на плагине

Уточняйте пожалуйста метод при отклике - предлагаете написать код или на плагине WP собрать

3 года назад
ledpanel
Сергей 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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