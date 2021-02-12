Натянуть верстку на вордпресс

Здравствуйте, нужен wordpress специалист, который поможет адаптировать WP тему под мои нужды. Очень важно хорошо разбирающийся в WordPress, в готовом коде, есть ряд проектов по которым постоянно приходят правки изменения. С пониманием в плагинах (кеширование, woocommerce ...
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Добрый день, есть верстка сайта http://rostisr8.beget.tech/
Верстку нужно натянуть на вордпресс, чтобы можно было редактировать весь сайт, а также
1. сделать систему записи к врачу (в дизайне на странице врача)
2. чтобы можно было через админку подгружать новые даты
3. чтобы можно было заголовки менять, тексты и т.д
4. поиск по врачам
Сколько по деньгам и по срокам?
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