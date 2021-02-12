Натянуть верстку на вордпресс

Добрый день, есть верстка сайта http://rostisr8.beget.tech/

Верстку нужно натянуть на вордпресс, чтобы можно было редактировать весь сайт, а также

1. сделать систему записи к врачу (в дизайне на странице врача)

2. чтобы можно было через админку подгружать новые даты

3. чтобы можно было заголовки менять, тексты и т.д

4. поиск по врачам

Сколько по деньгам и по срокам?