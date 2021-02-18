Починить плагин YoastSEO в Wordpress

При работе с плагином YoastSEO в Wordpress возникает критическая ошибка. После заполнения title и description в плагине на странице и нажатия кнопки обновить страницу, title и description слетают и не сохраняются. Title стал меняться через название H1, а desc вообще никак нельзя поменять. Необходимо найти решение проблемы