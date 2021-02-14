Необходимо корректно перенести сайт

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок610 просмотров
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Сайт на вордпрессе, установлен плагин All in One Migrate. Необходимо корректно перенести сайт с одного домена на другой

3 года назад
akma_1810
Акмарал 
28 летКазахстан
3 года в сервисе
Была
2 года назад